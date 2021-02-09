Дженнифер Лоуренс получила травму на съемках фильма

Актриса Дженнифер Лоуренс пострадала во время съемок «Не
смотри вверх». Она поранила веко осколками стекла, сообщается в Telegram-канале Netflix
Russia.
На съемочной площадке произошел сбой во время
контролируемого взрыва стекла. В результате этого осколки разлетелись, а Лоуренс
получила повреждение века.
В «Не смотри вверх» также снимаются Леонардо ДиКаприо, Кейт
Бланшетт, Мэрил Стрип, Тимати Шаламе и другие.
Комедия Адама МакКея расскажет о паре ученых, которые
пытаются предупредить мир о падении гигантского метеорита.