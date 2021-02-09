Дженнифер Лоуренс получила травму на съемках фильма

Актриса Дженнифер Лоуренс пострадала во время съемок «Не смотри вверх». Она поранила веко осколками стекла, сообщается в Telegram-канале Netflix Russia.

На съемочной площадке произошел сбой во время контролируемого взрыва стекла. В результате этого осколки разлетелись, а Лоуренс получила повреждение века.

В «Не смотри вверх» также снимаются Леонардо ДиКаприо, Кейт Бланшетт, Мэрил Стрип, Тимати Шаламе и другие.

Комедия Адама МакКея расскажет о паре ученых, которые пытаются предупредить мир о падении гигантского метеорита.