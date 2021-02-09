Гиперзвуковое оружие станет основой ударной мощи России

В России основу сил неядерного сдерживания составят гиперзвуковые комплексы различного базирования, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования», — приводит РИА Новости слова Шойгу, сказанные им на оперативно-мобилизационном сборе командного состава армии.

Российское гиперзвуковое оружие в 2018 году презентовал в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. Речь идет о ракетных комплексах «Авангард», «Кинжал» и «Циркон».

Гиперзвуковой боевой блок «Авангард» способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.

Ракета гиперзвукового комплекса «Кинжал» гарантировано преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» способна развивать скорость в девять Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), имеет дальность полета более тысячи километров. Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли.