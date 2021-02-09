НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Гиперзвуковое оружие станет основой ударной мощи России

Источник:
РИА Новости
202 0
Фото: Министерство обороны Российской Федерации / CC BY 4.0

В России основу сил неядерного сдерживания составят гиперзвуковые комплексы различного базирования, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования», — приводит РИА Новости слова Шойгу, сказанные им на оперативно-мобилизационном сборе командного состава армии.

Российское гиперзвуковое оружие в 2018 году презентовал в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. Речь идет о ракетных комплексах «Авангард», «Кинжал» и «Циркон».

Гиперзвуковой боевой блок «Авангард» способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.

Ракета гиперзвукового комплекса «Кинжал» гарантировано преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» способна развивать скорость в девять Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), имеет дальность полета более тысячи километров. Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли.

Еще по теме
Автомат «Калашникова» стали продавать россиянам
Новый перехватчик назвали самым опасным самолетом России
Полет «атомного медведя» показали на видео
Китай похоронил танковую промышленность Украины
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Демократы и республиканцы согласовали импичмент Трампа
Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину раньше других
Треть россиян оказалась без доступа к чистой воде
Гиперзвуковое оружие станет основой ударной мощи России
Подробности
•
Байкал стал ловушкой для космической информации
•
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
•
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мужчина погиб во время уборки снега в Томске
Сибирь 09.02.2021 16:58
Жительница Тувы заказала убийство восьмилетней девочки ради наследства
Сибирь 09.02.2021 16:29
Защита мэра Томска Кляйна попросила приостановить производство по делу
Сибирь 09.02.2021 16:15
Самую высокую в России статую Будды возведут в Улан-Удэ
Сибирь 09.02.2021 14:51
Самое популярное
Кофе оказался природным антибиотиком
5923
Китай похоронил танковую промышленность Украины
3927
Михаил Ефремов «исчез» из колонии
3836
Байден пообещал заставить Россию «заплатить за все»
3488
Обсуждение (0)
Картина дня
Демократы и республиканцы согласовали импичмент Трампа
Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину раньше других
Треть россиян оказалась без доступа к чистой воде
Гиперзвуковое оружие станет основой ударной мощи России
Актуальные темы
Правила жизни
191
Коронакризис
2164
Экзамены
26
Новая энергетика
80
Человек и компьютер
75
Подробности
Байкал стал ловушкой для космической информации
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Самые ожидаемые игры 2021 года
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

lex-on

А себе зп поднимать не мешают им чёрные полосы.Хотел бы я на них посмотреть как они проживу на 8тысяч...

-Керя-

Перед поднятием пенсионного возраста с молчаливым согласия народа Путин обещал достойный уровень пенсии...

Grossmeister38rus

Подняли пенсионный возраст, теперь хвалятся , что пенсия 15–16 тысяч рублей

Uynachalnica

ЦитатаПо его словам, повысить благосостояние пенсионеров мешают «черные полосы». - что же эти черные...
Sibnet.Ru