Самую высокую в России статую Будды возведут в Улан-Удэ

Статую Будды высотой 21 метр из байкальского кедра планируют установить в Улан-Удэ возле строящегося Дворца Будды, сообщает администрация города.

«Вместе с Баиром Ламой Цыбиковым посмотрели строительство еще одного храма на территории городского дацана: Дворца Будды сострадания и милосердия. Статуя Будды, которая будет внутри, может стать единственной в мире, изготовленной из байкальского кедра, и единственной в России по высоте. Думаю, наш дацан, который находится на территории города Улан-Удэ, будут посещать еще больше прихожан и гостей столицы», — сказал мэр Игорь Шутенков.

В новом масштабном Дворце Будды сострадания и милосердия Арьябалын Ордан планируется открыть ретритный центр, библиотеку – сделать просветительский буддийский центр. Будут проводить не только молебны, но и различные лекции. На сегодня выполнено около 50% строительных работ, большую помощь оказывают спонсоры.

Его торжественное открытие состоялось в 2007 году. Около 30 тысяч человек купили кирпичи на его строительство, люди писали на них свои имена и оставляли для закладки в стены дугана.