ТНТ выпустит новое музыкально-детективное шоу

Новый проект «Музыкальная интуиция» раскроет новые таланты и проверит способности настоящих артистов распознавать хороший голос, сообщила пресс-служба канала ТНТ, на котором выйдет шоу.

По правилам проекта звезды музыки и юмора будут искать талантливых певцов, не слыша их. Им предстоит определить, кто из участников обладает голосом и слухом, а кому просто нравится петь вне зависимости от того, что об этом думают окружающие.

В каждом выпуске шесть знаменитостей поделятся на две команды. Им придется распознать мощных вокалистов по подсказкам ведущего Азамата Мусагалиева — фактам из жизни участников и искаженным демо-записям. В финале капитан команды споет дуэтом с участником, которого выберет сам, не зная его вокальных данных.

За каждого раскрытого таланта команда знаменитостей получит денежный приз. Банк, собранный по итогам шоу, направят на благотворительность. Премьера «Музыкальной интуиции» состоится на телеканале ТНТ в феврале, но точная дата пока не сообщается.