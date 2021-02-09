Вековой рекорд температуры побит в Красноярском крае

Температура воздуха в Красноярском крае побила вековой рекорд, причиной резкого потепления стали воздушные массы из Казахстана, сообщается на сайте Среднесибирское УГМС.

«В прошедшее воскресение в краевом центре сложились довольно редкие погодные условия. Территория Южной Сибири оказалась в теплой передней части обширного циклона с центром над Ханты-Мансийским автономным округом, благодаря чему отмечался значительный вынос теплых воздушных масс с Южного Казахстана», — говорится в сообщении синоптиков.

Температура воздуха по данным оперативных наблюдений городской станции (опытное поле, мкр. Ветлужанка) повышалась до 4,3 градуса тепла, обновив температурный рекорд этого дня с 1914 года. До этого наибольший прогрев в этот день отмечался в 1995 году и достигал 3,2 градуса тепла.

Но в центре города, и местами по центральным районам Красноярского края прогрев был еще значительней. Самой теплой точкой края в этот день стало село Агинское с прогревом до плюс 8,3 градуса. Подобный температурный режим обычно отмечается лишь в начале апреля.