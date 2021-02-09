Пьяный водитель в Иркутске сбил девочку и отдал машину сыну-школьнику

Водитель с признаками опьянения и без прав в Иркутске сбил на переходе восьмилетнюю девочку и отдал машину 13-летнему сыну, чтобы тот отогнал ее к дому, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

По данным полиции, авария произошла в понедельник на улице Авиастроителей. 37-летний водитель Nissan Cefiro, лишенный прав, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе восьмилетнюю школьницу.

«Автолюбитель передал иномарку своему 13-летнему сыну, чтобы тот отогнал ее к месту проживания, а сам остался на месте аварии», – сказано в сообщении.

Девочка получила ушибы и ссадины. У водителя были признаки опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался. Решается вопрос о том, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.