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Пьяный водитель в Иркутске сбил девочку и отдал машину сыну-школьнику

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Водитель с признаками опьянения и без прав в Иркутске сбил на переходе восьмилетнюю девочку и отдал машину 13-летнему сыну, чтобы тот отогнал ее к дому, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

По данным полиции, авария произошла в понедельник на улице Авиастроителей. 37-летний водитель Nissan Cefiro, лишенный прав, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе восьмилетнюю школьницу.

«Автолюбитель передал иномарку своему 13-летнему сыну, чтобы тот отогнал ее к месту проживания, а сам остался на месте аварии», – сказано в сообщении.

Девочка получила ушибы и ссадины. У водителя были признаки опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался. Решается вопрос о том, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

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