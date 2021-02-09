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Почти 200 актеров и режиссеров подписали петицию о митингах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Обращение призывает привести законодательство о митингах и демонстрациях в соответствие с Конституцией России и гарантировать гражданам право мирных собраний. Петицию подписали 180 ученых, актеров, режиссеров, писателей, общественных деятелей.

«Антигуманное и ничем не спровоцированное поведение полиции в отношении мирных граждан России находилось далеко за рамками права и законов, а потому должно быть немедленно пресечено, осуждено и наказано», говорится в тексте петиции, размещенной на Сhange.org.

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Требование адресовано гражданам России, избранным органам власти, политическим партиям и общественным организациям.

Среди тех, кто уже подписал петицию оказалось много известных актеров и режиссеров. Например, Чулпан Хаматова, Яна Троянова, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Андрей Звягинцев, Жора Крыжовников.

Согласно статье 31 Конституции РФ, «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».

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