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Медведева призналась, что не может потолстеть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева до сих пор не может набрать необходимый вес после болезни, рассказала она в прямом эфире в Instagram.

Медведева перенесла коронавирус с поражением легких. До этого она лечилась от болей в спине.

«Я очень сильно похудела после болезни, поскольку болела довольно тяжело. Я до сих пор не могу набрать вес в полной мере», — поделилась фигуристка.

Она добавила, что питается нормально, но вес постоянно куда-то уходит.

Медведева в сентябре 2020 года участвовала в контрольных прокатах, организованных Федерацией фигурного катания, но пропустила этапы Кубка России и чемпионат страны из-за травм.

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