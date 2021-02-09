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Воспитанники тувинского детсада сошлись в борцовских поединках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/karaool

Детский сад в Кызыле провел соревнования по национальной борьбе хуреш, в регионе целенаправленно развивают этот спорт с малых лет.

Воспитанники детского сада поучаствовали в соревнованиях по борьбе хуреш. Проект «Хуреш в детские сады» реализуется с 2017 года, основная цель — обеспечить к 2021 году дополнительным образованием 60% дошкольников-мальчиков в возрасте от 4 до7 лет.

В борьбе хуреш участвуют борцы в традиционных костюмах — облегающие спортивные трусы, затянутые ремнем, и короткая курточка с длинными рукавами, прикрывающая только спину борца, оставляя его грудь обнаженной. Во время состязаний борцы берут друг друга в захват и пытаются сдвинуть с места или повалить на землю. Проигравшим считается борец, первым упавший на землю или коснувшийся земли коленом.

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