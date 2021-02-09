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Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину раньше других

Источник:
ТАСС
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Фото: The White House

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки рассказала, почему Джо Байдена позвонил российском лидеру Владимиру Путину раньше, чем главам союзных государств.

Псаки на состоявшемся накануне брифинге призналась, что Байден за две недели в Белом доме успел поговорить пока далеко со всеми мировыми лидерами. На это одна из журналисток указала, что при этом он успел пообщаться с Путиным, который «не является союзником».

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Байден позвонил Путину потому, что приближался крайний срок продления Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, приводит ТАСС слова Псаки.

«В ходе этого разговора он (Байден) очень ясно дал понять, что у него и администрации США имеется существенная обеспокоенность по поводу предположительных действий российского правительства», — добавила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома отказалась уточнить, когда состоится разговор президента США председателем КНР Си Цзиньпином.

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