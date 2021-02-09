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Треть россиян оказалась без доступа к чистой воде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сброс промышленных и сточных вод привел к тому, что 30-40% населения России пользуются водой, не соответствующей нормативам, говорится в отчете Счетной палаты России.

«Вследствие загрязнения питьевой воды химическими веществами и микроорганизмами увеличивается риск смертности в среднем на 11 тысяч случаев ежегодно и заболеваемости населения в среднем на 3 миллиона случаев ежегодно», — сказано в отчете.

При этом только 23% очистных сооружений оборудованы средствами контроля качества сбрасываемых сточных вод, уточнили в Счетной палате.

Наибольшие суммарные объемы сброса загрязненных стоков в водоемы приходятся на городские агломерации — Санкт-Петербург, Москву, Магнитогорск, Владивосток, Самару, Братск, Казань и Челябинск.

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