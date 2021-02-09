Dava выпустил трек «Обнулила нас» после разрыва с Бузовой

Блогер Давил Манукян (Dava) выпустил песню «Обнулила нас». На обложке к треку изображены силуэты мужчины и женщины, похожие на Манукяна и Бузову.

Подписчики блогера решили, что песня посвящена разрыву с телеведущей Ольгой Бузовой. В тексте есть явные намеки на это. Например, «в груди болит, сильней любого перелома» (сразу после расставания с Бузовой, Dava получил травму руки), «в сториз новая жизнь, счастье лишь на показ» (намек на Instagram бывшей возлюбленной).

Сам Dava не стал раскрывать, кому или чему посвящена песня, но композиция явно оказалась успешной. Через 12 часов после выхода она заняла первую строчку в iTunes и четвертое место в чарте VK.

Davaи Бузова рассталисьв конце января этого года. Ссора между возлюбленными произошла на дне рождения ведущей. Затем Бузова сообщила подписчикам, что Манукян ей изменял и жестоко с ней обращался.