Пикантный день влюбленных: недорогие подарки из секс-шопа

Страсть сближает. Физически и психологически, объединяя пару пикантными тайнами и фантазиями. Эротическое белье, массажное масло или откровенная настольная игра — отличный подарок для пробуждения сексуального огня. Как выбрать презент из секс-шопа на 14 февраля, чтобы он подарил приятные минуты и не напугал партнера?

Перед выбором подарка надо выяснить отношение партнера к эротическим играм. Вдруг он ярый противник секс-игрушек. Тогда лучше обратить внимание на что-то нейтральное, например, массажные масла. А может оказаться, что всегда интересовался ролевыми играми или игрушками, и тогда подойдет более смелый презент. Также важно — есть ли опыт использования товаров из секс-шопа или предстоит выбирать подарок для стеснительного новичка.

Для начала

«Если рассмотреть категорию недорогих подарков для новичков, то можно начать с мастурбатора в виде яйца, эрекционного кольца и вкусового лубриканта. Все эти товары интереснее использовать вдвоем. Также эти товары не пугают своим внешним видом тех, кто ни разу не заходил в секс-шоп», — посоветовала руководитель сети магазинов «Он и Она» Елизавета Морозова.

Если нет уверенности, подойдет ли секс-гаджет, можно выбрать что-то бюджетное и универсальное. Например, мастурбатор в виде яйца Tenga за 690 рублей. Он выполнен из эластичного термопластичного эластомера и легко растягивается практически до любых размеров, принимая любую форму.

Фото: © предоставлено магазином «Он и Она»

Материал безопасен, быстро согревается от соприкосновения с телом. Игрушка предназначена для одноразового использования, но при хорошем уходе можно немного продлить срок службы.

Для азарта

За последние два года появилось много эротических настольных игр. Есть варианты для пар и для компаний. Особенно популярны в последнее время чековые книжки.

«Такие вы можете сделать и сами. Берете небольшой блокнот, оформляете его и на каждой странице — перечисляете сексуальные желания вашего партнера и когда партнер захочет, чтобы вы исполнили его желания, он отрывает страницу», — отметила руководитель сети магазинов «Он и Она». Но такая игра требует открытости партнера.

Можно выбрать альтернативный вариант, с элементом случайности. Например, «Эротические игральные кости» за 590 рублей. В наборе три кубика — шестигранный кубик указывает на идеальное место для парного спонтанного удовольствия, а два восьмигранных — на действия партнеров. Игру удобно брать в путешествия и поездки.

Для смельчаков

Готовый подарочный набор от секс-шопа — вариант для тех, кто хочет сделать хороший презент, но не знает, как скомпоновать разные товары. С ним романтический вечер 14 февраля плавно перейдет в бурную ночь. На сайте магазина «Он и Она» можно выбрать подарочные наборы на разную сумму и под разные вкусы.

Это может быть подарочный набор для пар за 2,1 тысячи рублей, в который входит анальная цепочка, эрекционное кольцо с клиторальным стимулятором в виде дельфинчика, продлевающим секс, и лубрикант на водной основе.

Разнообразить отношения поможет набор для БДСМ также за 2,1 тысячи рублей, в который входит атласная маска на глаза, шелковый шарф для фиксации, кожаная плетка, свеча.

Для двоих

Сама суть любого пикантного подарка в том, что он служил для удовольствия обоих партнеров. Но есть товары, созданные специально для пар.

Например, вибромассажер Partner — эта игрушка одновременно стимулирует органы мужчины и женщины и позволяет вместе достигнуть максимального удовольствия. Мощный моторчик предоставляет на выбор 10 режимов страстной вибрации. Стоимость такой игрушки — 1900 рублей.

Фото: © предоставлено магазином «Он и Она»

Или эрекционные кольца (стоимость от 400 рублей), которые позволяют достичь гармонии за счет увеличения длительности секса и стимуляции партнерши.

Выбор таких игрушек поражает воображение: это эластичные эрекционные кольца, с вибрацией и без, ярких цветов и в форме брутальных гаек. Более дорогие экземпляры дополнены беспроводным пультом для включения режима вибрации.

Для любителей образов

День влюбленных — хороший повод попробовать ролевые игры, устроив тематический вечер. Для этого можно приобрести наиболее популярные женские костюмы — медсестры, судьи, пленницы, и мужские — костюм капитана, полицейского, раба.

Если смущают роли, можно разогреть вечер эротическим бельем и одеждой. «Очень популярны кэтсьют (боди-комбинезон) — как чулок на все тело. Он правильно подчеркивает фигуру и имеет адекватную цену. Почти все кэтсьюты идут одного размера и подходят девушкам от размера S до XL, при этом все себя будут чувствовать в нем комфортно», — отметила Морозова.

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Всегда в наличии варианты красных, белых, черных эротических костюмов, а также можно выбрать переплетения. Такой подарок понравится девушке, которая, переодевшись, гарантированно почувствует себя обольстительницей, а даритель получит эстетическое удовольствие от созерцания возлюбленной.

Для прелюдий

Невинный массаж может стать отличной прелюдией. А поводом для массажа станет подарок — специальное масло. Это универсальный презент и для парня, и для девушки. Главное — верно подобрать аромат и назначение.

Есть массажные масла в виде свечи, например, «Ванильный фетиш» за 890 рублей. Сначала свеча горит и окутывает комнату сладким ароматом, а затем растаявшее масло можно использовать для чувственного массажа.

Массажное масло может быть согревающим и даже съедобным — вариаций для сексуальных игр великое множество. При этом компоненты такой косметики натуральны и ухаживают за кожей.

Для настроения

Аксессуары, даже самые простые, безусловно сделают секс более пикантным. А правильно подобранный стиль аксессуаров способен довести пару до настоящего экстаза. Поэтому перед приобретением стоит подумать — в какую атмосферу захочется погрузиться обоим. Для кого-то идеальным вариантом станет брутальная кожа, а кому-то больше подойдет утонченное кружево.



Фото: © предоставлено магазином «Он и Она»

Если есть сомнения, можно приобрести универсальный презент, сочетающий в себе разные настроения. Например, набор для бандажа, в которых входят две кружевных маски и наручники на запястья. Такой подарок обойдется всего в 1,5 тысячи рублей, но будет радовать достаточно долго за счет качественных материалов.

Для самых нерешительных

Если сделать отношения ярче хочется, но сложно определиться с выбором, всегда можно подарить электронный сертификат. Это станет намеком на то, что партнер готов к большей откровенности в постели, но не хочет настаивать на чем-то конкретном и дает возможность сделать выбор на свой вкус.

«В нашем интернет-магазине можно приобрести электронный сертификат номиналом от 1,5 тысячи рублей», — сказала Морозова.