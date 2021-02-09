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Стоимость нефти пробила годовой максимум

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Цена на нефть марки Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов

Апрельские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent росли выросли до 61,1 доллара за баррель.

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Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI достигла 58,34 доллара за баррель.

Стоимость нефти уверенно растет с начала года. Эксперты связывают повышение котировок с решением ОПЕК+ об ограничении добычи нефти.

Минэнерго опубликовало прогноз по ценам на нефть — в оптимистичном сценарии к 2050 году стоимость Brent вырастет до 173 долларов за баррель.


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