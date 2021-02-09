Стоимость нефти пробила годовой максимум

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Цена на нефть марки Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов
Апрельские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent росли выросли до 61,1 доллара за баррель.
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Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI достигла 58,34 доллара за баррель.
Стоимость нефти уверенно растет с начала года. Эксперты связывают повышение котировок с решением ОПЕК+ об ограничении добычи нефти.
Минэнерго опубликовало прогноз по ценам на нефть — в оптимистичном сценарии к 2050 году стоимость Brent вырастет до 173 долларов за баррель.