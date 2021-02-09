Стоимость нефти пробила годовой максимум

Цена на нефть марки Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов

Апрельские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent росли выросли до 61,1 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI достигла 58,34 доллара за баррель.

Стоимость нефти уверенно растет с начала года. Эксперты связывают повышение котировок с решением ОПЕК+ об ограничении добычи нефти.

Минэнерго опубликовало прогноз по ценам на нефть — в оптимистичном сценарии к 2050 году стоимость Brent вырастет до 173 долларов за баррель.