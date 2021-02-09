Шпионы сфотографировали обновленный универсал Lada Vesta

Универсал Lada Vesta SW, который получит обозначение FL — FaceLift, отправился на дорожные испытания — шпионскую фотографию опубликовали в сообществе «ВКонтакте» AvtoVAZ News.

Белый автомобиль, чьи передний бампер, фары и крылья, а также вся задняя часть скрыты под камуфляжем, заметили на парковке научно-технического центра АвтоВАЗа в Тольятти.

Универсал будет отличаться модернизированной радиаторной решеткой, измененными бампером и дверью багажника, более узкой головной оптикой. В салоне, как ожидается, появятся новая приборная панель, другие дверные карты, обновленный мультируль колесо, а также система «Яндекс.Авто».

Предположительно, технических изменений не произойдет. Lada Vesta SW предложат с 1,6-литровыми моторами мощностью 106 и 113 лошадиных сил, а также с 122-сильным агрегатом объемом 1,8 литра. Трансмиссии — пятиступенчатая «механика» или вариатор. Новинка появится не раньше 2022 года.