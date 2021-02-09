WhatsApp запустит новую функцию

Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию в разделе видео. Пока что она доступна в режиме тестирования.

При редактировании роликов будет отображаться значок, при нажатии на который пользователь отправит видео с отключенным звуком, сообщает РИА Новости со ссылкой на WABetaInfo.

Функция доступна в бета-версии обновления 2.21.3.13, которое находится на стадии тестирования. На портале также отмечается, что в новом обновлении в мессенджер добавят еще один набор анимированных стикеров, а также улучшат функцию упоминания пользователя в групповом чате.