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WhatsApp запустит новую функцию

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию в разделе видео. Пока что она доступна в режиме тестирования.

При редактировании роликов будет отображаться значок, при нажатии на который пользователь отправит видео с отключенным звуком, сообщает РИА Новости со ссылкой на WABetaInfo.

Функция доступна в бета-версии обновления 2.21.3.13, которое находится на стадии тестирования. На портале также отмечается, что в новом обновлении в мессенджер добавят еще один набор анимированных стикеров, а также улучшат функцию упоминания пользователя в групповом чате.

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