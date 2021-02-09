Тимберлейка обвинили в использовании Бритни Спирс

Поклонники певицы Бритни Спирс обвинили Джастина Тимберлейка в том, что он построил карьеру на скандале с певицей.

Претензии в адрес Тимберлейка написали в комментариях после выхода документального фильма «Framing Britney Spears»(«Обвиняя Бритни Спирс»). В ленте рассказано о карьере и жизни певицы, а также упоминается о романе Спирс и Тимберлейка, который длился с 1998 по 2002 годы.

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Расставание звездной пары было некрасивым. Тимберлейк сообщил прессе, что Бритни его бросила и открыл подробности их интимной жизни. А затем выпустил трек «Cry me a river», посвященный разрыву с певицей.

Фанаты Бритни Спирс уверены, что Тимберлейк специально «оговорил Бритни» и воспользовался их расставанием, чтобы построить свою сольную карьеру, поскольку прощальная композиция Тимберлейка стала хитом.