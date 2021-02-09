Сибирские археологи показали байкальский «Эскалибур». ФОТО

Ученые Института археологии СО РАН показали древнее
клинковое оружие на выставке, среди экспонатов есть меч с Байкала, подобный
мифическому оружию вроде Эскалибура короля Артура.
Выставка «Статус и обряд: клинковое оружие у народов Сибири»
открылась в центре коллективного пользования «Геохронология кайнозоя».
Археологи и этнографы показали на ней статусное холодное оружие от рубежа 3-2
тысячелетий до нашей эры — и до 19 века. Выставка будет работать до 31 марта.
«Сибирь в массовом сознании воспринимается, как периферия.
Но выставка подчеркивает, что Сибири была в центре всех событий, происходящих
на континенте», — сказал ведущий научный сотрудник, доктор исторических наук,
Института археологии и этнографии Андрей Бородовский.
Он отметил, что клинковое оружие в эпоху развитой бронзы получило
у сибиряков кроме основной роли еще одну — миниатюрные реплики реальных
кинжалов стали использовать в ритуалах, в том числе во время захоронения.
Большой меч, найденный на берегу Байкала,
возрастом примерно 2 тысячи лет до нашей эры, уникален. Он большой и неудобный,
поэтому ученые сделали вывод, что это оружие не для сражений. На его
перекрестии размещен удивительный орнамент — антропоморфная личина и две головы
медведей.
«Клинки возле знаковых природных объектов иллюстрируют
многие мифы про мечи, которые мы знаем из мифов и легенд многих народов мира. Территория
Сибири являлась одной из зон материального проявления (мифов)», — сказал Бородовский.
В эпоху кочевников (ранний железный век), когда началась стандартизация
воинской культуры, ритуальное оружие стало неотъемлемой частью для многих
погребальных комплексов. Его производили не только из металла, но и из дерева.
В коллекции Института выставлены образцы такого оружия из погребений с
мерзлотой на территории Республики Алтай.