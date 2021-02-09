Сибирские археологи показали байкальский «Эскалибур». ФОТО

Ученые Института археологии СО РАН показали древнее клинковое оружие на выставке, среди экспонатов есть меч с Байкала, подобный мифическому оружию вроде Эскалибура короля Артура.

Выставка «Статус и обряд: клинковое оружие у народов Сибири» открылась в центре коллективного пользования «Геохронология кайнозоя». Археологи и этнографы показали на ней статусное холодное оружие от рубежа 3-2 тысячелетий до нашей эры — и до 19 века. Выставка будет работать до 31 марта.

«Сибирь в массовом сознании воспринимается, как периферия. Но выставка подчеркивает, что Сибири была в центре всех событий, происходящих на континенте», — сказал ведущий научный сотрудник, доктор исторических наук, Института археологии и этнографии Андрей Бородовский.

Он отметил, что клинковое оружие в эпоху развитой бронзы получило у сибиряков кроме основной роли еще одну — миниатюрные реплики реальных кинжалов стали использовать в ритуалах, в том числе во время захоронения.

Большой меч, найденный на берегу Байкала, возрастом примерно 2 тысячи лет до нашей эры, уникален. Он большой и неудобный, поэтому ученые сделали вывод, что это оружие не для сражений. На его перекрестии размещен удивительный орнамент — антропоморфная личина и две головы медведей.

«Клинки возле знаковых природных объектов иллюстрируют многие мифы про мечи, которые мы знаем из мифов и легенд многих народов мира. Территория Сибири являлась одной из зон материального проявления (мифов)», — сказал Бородовский.

В эпоху кочевников (ранний железный век), когда началась стандартизация воинской культуры, ритуальное оружие стало неотъемлемой частью для многих погребальных комплексов. Его производили не только из металла, но и из дерева. В коллекции Института выставлены образцы такого оружия из погребений с мерзлотой на территории Республики Алтай.