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Пожар с пострадавшим произошел в здании Иргиредмета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пожар произошел в здании Иргиредмета утром во вторник, в результате пострадала одна сотрудница, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Сообщение о пожаре в доме №38 по бульвару Гагарина поступило во вторник в 10.18 по местному времени (5.18 мск). К месту ЧП направили 45 человек и 11 единиц техники. К моменту прибытия пожарных из здания эвакуировались более 100 человек.

«При разведке установлено, что в одном из помещений на четвертом этаже в результате неустановленного технического процесса произошло возгорание вытяжного шкафа и задымление помещения», – говорится в сообщении ведомства.

Пожар потушили через 40 минут после начала. В скорую помощь обратилась работник лаборатории с ожогами, решается вопрос о ее госпитализации. По факту возгорания проводится проверка.

«Иргиредмет» — компания, которая занимается исследованиями, проектированием, поставкой оборудования в области разработки месторождений и переработки руд золота и других благородных металлов.


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