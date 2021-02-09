Генетик из Новосибирска пожаловалась Путину на зарплату

Ученая из Новосибирска Анастасия Проскурина пожаловалась президенту Владимиру Путину на низкую зарплату, тот потребовал от министров разобраться с ситуацией.

Во время заседания президентского совета по науке и образованию молодая ученая рассказала главе государства, что ее зарплата старшего научного сотрудника в Институте цитологии и генетики составляет 25 тысяч рублей в месяц, с надбавками — 32 тысячи рублей.

По ее словам, после указа президента о доведении зарплат научных сотрудников до 200% от средней зарплаты по региону ученым предложили перейти на полставки, чтобы выполнить это указание в рамках существующих бюджетов.

Глава Минфина Антон Силуанов доложил, что «по Новосибирской области ученые обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону». Он также обратил внимание на слова Проскуриной, что она работает на полставки.

Девушка в ответ заявила, что руководство ее института предложило сотрудникам перейти на половину ставки, но они отказались, и таким образом зарплату в 25 тысяч рублей она получает за работу на полную ставку.

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Тогда Путин поинтересовался у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова размером средней зарплаты в его регионе. Услышав доклад, что она составляет 39 тысяч рублей, президент заметил, что в таком случае Проскурина должна получать 78 тысяч рублей.

«Антон Германович, если вы говорите, что у вас информация о том, что у них там 200% от среднего по региону, то где деньги, Зин?» — обратился он к главе Минфина.

«Если вас будут за наш сегодняшний диалог как-то пытаться ущемлять, сразу позвоните в администрацию президента, и я с вами переговорю по телефону, соединюсь», — пообещал он Проскуриной.