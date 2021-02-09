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Новосибирск побил рекорд по снегопаду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рекордное количество снега зафиксировано в Новосибирске в понедельник, синоптики отметили, что за день выпало количество осадков, которое обычно выпадает за декаду.

«Вчера по Новосибирску были рекорды: по станциям города выпала за день декадная норма осадков. В целом за вчерашний день и сегодняшнюю ночь выпало 122% декадной нормы осадков», – рассказала Sibnet.ru во вторник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Остальные метеостанции зафиксировали 50-80% декадной нормы осадков. Также была зарегистрирована гроза, чего в феврале за всю историю наблюдений не было никогда.

«Шел такой обильный циклон. Снегопады уже сегодня ослабнут на фоне холодной погоды, будет только небольшой снег, не мокрый, без налипания. Завтра днем еще больше усилятся морозы. Ветер вообще стихнет, осадки совершенно ослабеют», – добавила синоптик.

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