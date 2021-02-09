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Объявлена дата старта девятого сезона детского «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Первым каналом

Девятый сезон музыкального проекта «Голос. Дети» стартует на Первом канале 20 февраля, сообщила пресс-служба телеканала.

Наставниками нового сезона станут Василий Вакуленко (Баста), Светлана Лобода и дебютант проекта Егор Крид.

«Буду рад поделиться своим опытом с участниками, а с кем-то, возможно, продолжу сотрудничество и после», — цитирует пресс-служба Первого канала Крида.

В ходе слепых прослушиваний наставники наберут команды по 15 юных исполнителей в каждой, затем придет черед отсева в «Поединках» и «Песне на вылет», после чего право решения дальнейшей конкурсной судьбы вокалистов перейдет к телезрителям.

Ведущими детского «Голоса» останутся Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце. Премьера сезона состоится 20 февраля в 21.30 на Первом канале.

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Топ комментариев

lex-on

А себе зп поднимать не мешают им чёрные полосы.Хотел бы я на них посмотреть как они проживу на 8тысяч...

-Керя-

Перед поднятием пенсионного возраста с молчаливым согласия народа Путин обещал достойный уровень пенсии...

Grossmeister38rus

Подняли пенсионный возраст, теперь хвалятся , что пенсия 15–16 тысяч рублей

Alexander Kondrin

Сам то что сделал,куда подвинул?Чем он прославился?Обещаниями по программе 500 дней???!
Sibnet.Ru