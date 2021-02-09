Уилл Смит снимется в фильме «Fast & Loose» Дэвида Литча

Актер Уилл Смит сыграет человека, потерявшего память после неудачного покушения на его жизнь. Фильм «Fast & Loose» («Быстрый и свободный») снимет Дэвид Литч.

Главным героем фильма станет некий Джон Райли, которого сыграет Смит. После потери памяти он выясняет, что одновременно был криминальным авторитетом, купающимся в роскоши, и агентом ЦРУ под прикрытием, с ничтожной зарплатой, без семьи или личной жизни.

Райли не может понять, какая из этих личностей настоящая и какую жизнь он действительно хочет прожить.

По информации КиноПоиска, сначала Литч планировал выступить лишь в качестве продюсера картины, но в итоге принял решение лично ее поставить. Проектом уже заинтересовались Warner, Paramount, MGM, Sony и несколько крупных стриминг-сервисов.