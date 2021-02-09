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Европейские страны выдворят российских дипломатов

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Швеции, Германии и Польши приняли решение выслать российских дипломатов в ответ на аналогичные действия со стороны Москвы. Российский МИД назвал это решение необоснованным.

министерства иностранных дел Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату в каждой стране. Так власти этих стран ответили на высылку своих дипломатов из России, принявших участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия считает решение европейских стран необоснованным и недружеским шагом. Москва выслала сотрудников европейских посольств и консульств, которых «поймали с поличным».

По словам Захаровой, это стало продолжением тех действий, «которые предпринимает Запад в отношении нашей страны и которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела».


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lex-on

А себе зп поднимать не мешают им чёрные полосы.Хотел бы я на них посмотреть как они проживу на 8тысяч...

-Керя-

Перед поднятием пенсионного возраста с молчаливым согласия народа Путин обещал достойный уровень пенсии...

Grossmeister38rus

Подняли пенсионный возраст, теперь хвалятся , что пенсия 15–16 тысяч рублей

Alexander Kondrin

Сам то что сделал,куда подвинул?Чем он прославился?Обещаниями по программе 500 дней???!
Sibnet.Ru