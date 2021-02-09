Европейские страны выдворят российских дипломатов

Власти Швеции, Германии и Польши приняли решение выслать российских дипломатов в ответ на аналогичные действия со стороны Москвы. Российский МИД назвал это решение необоснованным.

министерства иностранных дел Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату в каждой стране. Так власти этих стран ответили на высылку своих дипломатов из России, принявших участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия считает решение европейских стран необоснованным и недружеским шагом. Москва выслала сотрудников европейских посольств и консульств, которых «поймали с поличным».

По словам Захаровой, это стало продолжением тех действий, «которые предпринимает Запад в отношении нашей страны и которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела».



