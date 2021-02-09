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Мосгорсуд сократил срок ареста главного редактора «Медиазоны»

Источник:
Медиазона
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Московский городской суд сократил срок административного ареста главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова с 25 до 15 суток, задержанного за ретвит картинки в соцсети.

Судья отверг доводы из жалобы Смирнова, посчитав его виновность доказанной. При этом он учел работу главного редактора журналистом. Судья указал, что данное обстоятельство не было учтено судом первой инстанции.

Смирнова арестовали 3 февраля по обвинению в повторном нарушении правил публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Поводом стало то, что журналист ретвитнул шутку о том, как он похож на лидера группы «Тараканы» Дмитрия Спирина.

На картинке была дата и время акции в поддержку Алексея Навального. Полиция сочла, что этим ретвитом Смирнов призывал к участию в акции. Союз журналистов России потребовал проверить обоснованность его ареста.

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