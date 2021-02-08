Игрокам представили симулятор путешествия в плацкарте по Сибири

Российская игра Platzkart Simulator появилась в сервисе Steam, она представляет собой симулятор пребывания в плацкартном вагоне. Игрокам предстоит путешествовать по заснеженной Сибири вместе с разнообразными попутчиками.

Среди них — классический алкоголик, уснувший с бутылкой водки в руках, спящая на верхней полке женщина, гармонист, молодой шахматист и другие персонажи. При этом у пользователя фактически нет игровых механик — он может лишь смотреть в окно или на пассажиров.

«Проект отдает дань уважения постсоветской культуре и запечатлевает жизнь нашего поколения в веках, давая возможность окунуться людям в прошлое и посмотреть на мир нашими глазами», — говорится в описании игры.

Разработчики давно специализируются на странных симуляторах — ранее выпустившая Platzkart Simulator студия Kavkaz Sila Games представляла игрокам «Симулятор Бухания Online» и Kebab Simulator.