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Игрокам представили симулятор путешествия в плацкарте по Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры

Российская игра Platzkart Simulator появилась в сервисе Steam, она представляет собой симулятор пребывания в плацкартном вагоне. Игрокам предстоит путешествовать по заснеженной Сибири вместе с разнообразными попутчиками.

Среди них — классический алкоголик, уснувший с бутылкой водки в руках, спящая на верхней полке женщина, гармонист, молодой шахматист и другие персонажи. При этом у пользователя фактически нет игровых механик — он может лишь смотреть в окно или на пассажиров.

«Проект отдает дань уважения постсоветской культуре и запечатлевает жизнь нашего поколения в веках, давая возможность окунуться людям в прошлое и посмотреть на мир нашими глазами», — говорится в описании игры.

Разработчики давно специализируются на странных симуляторах — ранее выпустившая Platzkart Simulator студия Kavkaz Sila Games представляла игрокам «Симулятор Бухания Online» и Kebab Simulator.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Еще бы хотелось узнать, каких именно россиян они имели в виду?

Alexander Kondrin

Сам то что сделал,куда подвинул?Чем он прославился?Обещаниями по программе 500 дней???!

west_nik

Китай не только страну 3-го мира может опустить, это не показатель, но и СШП запросто приопустит.

лачинов

Это да. Почему то эксперты любят этот вопрос обходить. Хотя по хорошему как минимум на две группы делить...
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