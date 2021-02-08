Google Chrome откажется работать на старых компьютерах

Браузер Google Chrome после обновления до 89 версии перестанет работать на компьютерах и ноутбуках старше 2005 года выпуска, сообщается в официальном блоге разработчиков Chromium.

Разработчики Chrome 89 внедрят отказ от поддержки процессоров архитектуры x86. Отмечается, что эти процессоры не обладают поддержкой команд Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3), впервые представленных в 2004 году в ядре Prescott процессора Pentium 4.

Например, если персональный компьютер работает на устаревшем чипе Celeron M, то его еще можно обновить до актуальной Windows 10. Но даже в этом случае пользователь не сможет запустить на такой машине обновленный браузер Chrome.

Пользователи Chrome 87 получат сообщения о прекращении поддержки в ближайшие недели. Ограничение коснется только браузера для Windows, так как обозреватели для Android и Mac уже требуют процессоров с поддержкой SSE3.