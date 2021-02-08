Высоким пенсиям помешали «черные полосы»

Кремль согласен с тем, что ситуация с пенсиями в 1990-х годах в России была сложной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, повысить благосостояние пенсионеров мешают «черные полосы».

Песков отметил, что в этом вопросе «проделан огромный путь», но «скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии не представляется возможным». Официальный представитель Кремля напомнил, что президент РФ Владимир Путин признавал, что в плане пенсионного обеспечения российским властям «еще работать и работать».

Он уточнил, что повышению благосостояния пенсионеров препятствуют «какие-то негативные периоды, черные полосы в развитии». Песков добавил, что под «черными полосами» имеет в виду мировые экономические кризисы и ситуации, подобные нынешней пандемии коронавируса.

Пресс-секретарь президента прокомментировал высказывание главреда RT Маргариты Симоньян, которая ранее в эфире передачи «Соловьев LIVE» заявила, что в 1990-х годах пенсии россиян были намного меньше, а иногда их вообще не платили. По ее словам, сейчас ситуация с пенсиями намного лучше. После этого ее раскритиковали в соцсетях.

В 2020 году средний размер пенсии составил 15–16 тысяч рублей. В начале 2021 года Минтруд проиндексировал пенсии на 6,3%. При этом большинство россиян считают, что для комфортной жизни после выхода на пенсию им потребуется 45 тысяч рублей.