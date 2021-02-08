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YouTube заблокировал видео Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

YouTube из-за нарушения авторских прав заблокировал ролик оппозиционера Алексея Навального, в котором он звонил своему якобы «отравителю».

«Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав», — говорится на странице ролика в YouTube.

ViacomCBS — американская корпорация, которая владеет кинокомпанией Paramount Pictures. Навальный в своем ролике использовал вставки из различных американских фильмов. Скорее всего, блокировка связана именно с этим контентом.

В ролике Навальный якобы позвонил сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву, представившись помощником секретаря Совета безопасности и экс-директора ФСБ Николая Патрушева. Видео на момент блокировки посмотрели более 27 миллионов человек.

В ФСБ назвали разговор подделкой. Президент России Владимир Путин заявил, что все расследование случая с оппозиционером является легализацией материалов американских спецслужб.

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Fazar

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лачинов

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Alexander Kondrin

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