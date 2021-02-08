Полностью обнаженная Ратаковски назвала себя богиней плодородия

Модель Эмили Ратаковски сфотографировала себя полностью
обнаженной в зеркало и сравнила с богиней плодородия из-за округлившегося
живота.
Беременная модель призналась, что испытывает разные чувства
по поводу своей фигуры. Порой она сравнивает себя с Винни-Пухом, а иногда —
богиней плодородия с сочными ягодицами. Интимное фото было сделано как раз в
тот момент, когда Ратаковски ощущала себя привлекательной.
Ратаковски считается одной из самых сексуальных женщин мира. Два года назад она вышла замуж за актера Себастьяна Бир-Маккларда, от которого и ждет первенца.