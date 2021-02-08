Полностью обнаженная Ратаковски назвала себя богиней плодородия

Модель Эмили Ратаковски сфотографировала себя полностью обнаженной в зеркало и сравнила с богиней плодородия из-за округлившегося живота.

Беременная модель призналась, что испытывает разные чувства по поводу своей фигуры. Порой она сравнивает себя с Винни-Пухом, а иногда — богиней плодородия с сочными ягодицами. Интимное фото было сделано как раз в тот момент, когда Ратаковски ощущала себя привлекательной.

Ратаковски считается одной из самых сексуальных женщин мира. Два года назад она вышла замуж за актера Себастьяна Бир-Маккларда, от которого и ждет первенца.