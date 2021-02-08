НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Ева Польна возвысила себя над музыкальным «мусором»

Источник:
Sibnet.ru
202 0
Фото: © polnaeva_official, instagram.com/polnaeva_official

Певица Ева Польна раскритиковала российский шоу-бизнес и назвала свое творчество огоньком свечи в маленькой избушке посреди урагана.

О российском шоу-бизнесе Польна высказалась после выхода своей новой песни «Невозможное». Певица поблагодарила поклонников за то, что они откликнулись на ее творчество.

«Я думаю: все, Ева, с тебя довольно, ты написала столько разных песен, их хватило бы на несколько успешных карьер, год за годом держать на ладони перед всеми свое сердце. Кому это нужно — говорить о большом, высоком, красивом, когда вокруг процветает "днище"», — написала Ева Польна в Instagram.

Певица сравнила свою музыку с маленькой сектой, а шоу-бизнес назвала тотальным засильем пустого, бездушного, негативного, агрессивного музыкального мусора.

«Я не буду скакать в трусах и лифчике по сцене, не стану публично вытряхивать свое "белье" и обсуждать личную жизнь, пусть даже мои песни перестанут транслировать по тв и радио», — пообещала Польна своим поклонникам.

Еще по теме
Настасья Самбурская запустила сразу два шоу на YouTube
Михаил Ефремов «исчез» из колонии
«Евровидение» изменит привычный формат
Российские артисты готовятся возобновить гастроли
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
О самом главном
Для роста и густоты: что подарить бородачу
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Гороскоп любви: пять самых совместимых пар по Зодиаку
Свет и диета: как восстановить режим сна?
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Все статьи
Картина дня
ЕС обсудит новые санкции против России из-за прав человека
Кремль увидел шанс встретить август с «открытым забралом»
Воздушно-десантные войска России подняли по тревоге
Трезвенник отправил крепкий алкоголь в спецмагазины
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мусоросортировочный комплекс построят в Томске к 2022 году
Сибирь 08.02.2021 15:42
Новосибирску пообещали 30-градусные морозы
Сибирь 08.02.2021 14:36
Школы Новосибирска массово «заминировали»
Сибирь 08.02.2021 14:20
Шторм разрушил остановки и дорожные знаки в Омске
Сибирь 08.02.2021 11:44
Самое популярное
Кофе оказался природным антибиотиком
4251
Вандалы написали на памятнике Ленину в Томске оскорбление президента
4023
Михаил Ефремов «исчез» из колонии
3589
Парень выпавшей из окна девушки избил фельдшера в Новосибирске
3355
Обсуждение (0)
Картина дня
ЕС обсудит новые санкции против России из-за прав человека
Кремль увидел шанс встретить август с «открытым забралом»
Воздушно-десантные войска России подняли по тревоге
Трезвенник отправил крепкий алкоголь в спецмагазины
Актуальные темы
Дорожные войны
38
Раскопали в Сибири
64
На грани науки
113
Человек и еда
50
О любви и нравах
84
Подробности
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Самые ожидаемые игры 2021 года
Фабрики знаний: как новый мир перевернул высшее образование
Топ комментариев

Fazar

Двадцать лет обещает обнуленный, - верить ему себя не уважать........

лачинов

Хотелось бы знать что имеется ввиду под восстановлением? Уровень доходов какого года принят за точку...

Uynachalnica

Еще бы хотелось узнать, каких именно россиян они имели в виду?

Alexander Kondrin

Сам то что сделал,куда подвинул?Чем он прославился?Обещаниями по программе 500 дней???!
Sibnet.Ru