Ева Польна возвысила себя над музыкальным «мусором»

Певица Ева Польна раскритиковала российский шоу-бизнес и назвала свое творчество огоньком свечи в маленькой избушке посреди урагана.

О российском шоу-бизнесе Польна высказалась после выхода своей новой песни «Невозможное». Певица поблагодарила поклонников за то, что они откликнулись на ее творчество.

«Я думаю: все, Ева, с тебя довольно, ты написала столько разных песен, их хватило бы на несколько успешных карьер, год за годом держать на ладони перед всеми свое сердце. Кому это нужно — говорить о большом, высоком, красивом, когда вокруг процветает "днище"», — написала Ева Польна в Instagram.

Певица сравнила свою музыку с маленькой сектой, а шоу-бизнес назвала тотальным засильем пустого, бездушного, негативного, агрессивного музыкального мусора.

«Я не буду скакать в трусах и лифчике по сцене, не стану публично вытряхивать свое "белье" и обсуждать личную жизнь, пусть даже мои песни перестанут транслировать по тв и радио», — пообещала Польна своим поклонникам.

