Европе предрекли коллапс после отказа от «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» является единственным способом для европейских стран стабильно получать дешевый газ, считает доктор исторических наук Юрий Рогулев.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ.

По словам ученого, это актуально не только для Германии, но и для других европейских стран, которые не хотят угробить свою экономику. Рогулев уверен, что в Берлине это прекрасно понимают, поскольку для них это вопрос выживания.

«Но остаются трансатлантические проблемы. Пока еще не ясно, как относится к «Северному потоку — 2» новый президент США Джо Байден», — сказал Рогулев в интервью телеканалу «360».

Эксперт напомнил, что Вашингтон всегда был против газопровода из России в Германию. Об этом проекте начали говорить еще в 1970-х годах. По его словам, позиция США по этому вопросу не меняется, усиливается только давление на немцев ради отмены проекта.