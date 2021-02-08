Япония упустила шанс «вернуть» Курилы

Токио мог решить территориальный вопрос с Москвой, пока премьер-министр Японии Синдзо Абэ одновременно поддерживал дружеские отношения с лидерами России и США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, однако эти шансы были упущены, отмечают японские эксперты.

После того, как Трамп и Абэ покинули посты глав государств, Япония имеет минимальные шансы на успешные переговоры по поводу принадлежности Курил, пишет Yahoo News Japan. По мнению аналитиков, избрание президентом США Байдена негативно скажется на отношениях между Россией и Японией.

Так, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что российские опасения сохранятся до тех пор, пока Япония находится в союзнических отношениях с США, которые относятся к России враждебно. Москва продолжает держать в уме угрозу размещения на севере Японии ракет средней дальности.

Кроме этого, в июле 2020 года Россия включила в Конституцию статью о запрете на отчуждение территорий. Ее нарушение влечет за собой наказание вплоть до десяти лет лишения свободы. Также эксперты отмечают, что российские власти сейчас не пойдут на территориальный компромисс, который подогреет социальную напряженность.

Отмечается, что мирный договор можно было подписать на «пике» взаимоотношений Путина и Абэ, тогда как новый японский премьер-министр уже не проводит столь дружественную политику в отношении России.

Оптимальным временем для возврата Курил эксперты называют развал СССР — на тот момент Токио мог предложить Москве уникальные экономические преференции за «северные территории», однако японское правительство упустило свой шанс, подытоживает автор материала.