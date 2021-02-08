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Гагарина показала промо гимна ЧМ по фигурному катанию

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Полина Гагарина опубликовала в Instagram промо будущего гимна Чемпионата мира по фигурному катанию. Песню она записала вместе певцом из Швеции Монсом Селмерлёвым.

В ролике гимна Гагарина и Селмерлёв, ее конкурент на Евровидении-2015, будут кататься на коньках. Другие подробности пока держатся в секрете. Российская певица также написала в соцсети, что 19 февраля будет представлен сам гимн Чемпионата.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года стартует 22 марта и закончится 28 марта. Это соревнование считается самым престижным среди всех турниров ISU, который также проводит такие ежегодные соревнования, как чемпионат Европы, чемпионат четырех континентов и чемпионат мира среди юниоров.


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