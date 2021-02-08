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Автомат «Калашникова» стали продавать россиянам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © kalashnikov.media

Продажи новой версии гладкоствольного карабина TG2 с укороченным стволом стартовали 8 февраля в России, это гражданское оружие фактически является копией легендарного автомата «Калашникова».

Карабин можно использовать на соревнованиях по практической стрельбе, на охоте, а также для учебно-тренировочной стрельбы на дистанциях до 150 метров, передает пресс-служба концерта. Оружие имеет ствол длиной 341 миллиметр и складной приклад.

Калашников TG2 разработан на базе автомата АК-103. Среди особенностей: хромированный канал ствола и патронник, ствол увеличенного диаметра, сверловка «Парадокс» в дульной части ствола, блокировка стрельбы в сложенном положении.

Оружие максимально унифицировано с АК103, карабин оснащен предустановленными планками Пикатинни. Для стрельбы используется охотничий патрон 366 ТКМ. Карабин доступен для приобретения по лицензии на гладкоствольное оружие.

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Fazar

Двадцать лет обещает обнуленный, - верить ему себя не уважать........

Uynachalnica

Еще бы хотелось узнать, каких именно россиян они имели в виду?

лачинов

Хотелось бы знать что имеется ввиду под восстановлением? Уровень доходов какого года принят за точку...

Alexander Kondrin

Сам то что сделал,куда подвинул?Чем он прославился?Обещаниями по программе 500 дней???!
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