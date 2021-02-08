Мусоросортировочный комплекс построят в Томске к 2022 году

Крупный автоматизированный мусоросортировочный комплекс для приема отходов из 18 муниципалитетов появится в Томске в 2022 году, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

«В 2020 году июльским указом президента России о национальных целях развития поставлена задача – до 2030 года сортировать весь поток отходов и снизить объемы отправки на полигоны в два раза», – сообщил замгубернатора региона по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

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Чтобы достичь этого показателя, к 2022 году в Томске введут в эксплуатацию крупный автоматизированный мусоросортировочный комплекс.

Кроме того, в отдаленных селах откроют объекты ручной обработки ТКО контейнерного типа, а в девяти населенных пунктах появятся мусоросортировочные комплексы с выборкой полезных фракций для дальнейшей переработки.