Воздушно-десантные войска России подняли по тревоге

Более 1500 военнослужащих, около 100 единиц боевой и специальной техники принимают участие в масштабных учениях Воздушно-десантных войск России, сообщает пресс-служба Минобороны.

Маневры пройдут с 8 по 11 февраля. «Задействовано более 1500 военнослужащих, около 100 единиц боевой и специальной техники гвардейских парашютно-десантного и артиллерийского полков из Костромы, а также семь самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации из Твери», — сказано в релизе.

Подразделения двух полков Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения отправились на аэродром Иваново-Северный. Военнослужащим предстоит высадиться на площадку Будихино в Костромской области, а потом захватить и уничтожить пункт управления и лагерь подготовки незаконных вооруженных формирований.

Десантники будут отрабатывать захват рубежа на полигоне Песочное в Ярославской области, куда они отправятся после приземления.