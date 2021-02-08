Новый тизер девятого «Форсажа» показал всех главных героев

Новый 30-секндный ролик «Форсажа-9» появился в Сети. В нем мельком показали всех главных героев боевика.

Новый тизер состоит из отдельных эпизодов будущего фильма. В нем появились Мишель Родригес (Летти), Натали Эммануэль (Рамзи), Тайриз Гибсон (Роман Пирс), Джон Сина (Джейкоб Торетто, брат Доминика), Хелен Миррен (Магдалина Шоу), Шарлиз Терон (злодейка Сайфер) и другие.

По сюжету новой части «Форсажа» Доминик Торетто встретиться со своим братом, который «подружился» с Сайфер. На кону у главного героя, как обычно, сын, семья и спасение мира.

Премьера «Форсажа-9» должна была состояться весной 2020 года, но из-за пандемии релиз перенесли на целый год. Теперь выход предпоследней частифраншизы состоится 27 мая.