Трезвенник отправил крепкий алкоголь в спецмагазины

Алкоголь крепче 15% стоит убрать из продуктовых магазинов в специализированные алкомаркеты, с такой идеей выступил член Общественной палаты, глава движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Алкогольные ряды в продуктовых магазинах занимают значительные торговые площади. Это — реклама не только среди взрослых, но и среди детей, которые пришли за продуктами, говорится в письме Хамзаева на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, его приводит RT.

«Прошу вас рассмотреть возможность ограничить торговлю алкоголя в продуктовых магазинах и супермаркетах, а именно оставить за ними право на реализацию алкогольной продукции крепостью не выше 15%, перенеся продажу напитков крепостью свыше 15% исключительно в специализированные магазины алкогольной продукции», — говорится в тексте обращения.

По данным замминистра здравоохранения Олега Салагая, связь между употреблением алкогольных напитков и развитием некоторых заболеваний может достигать 75% в некоторых возрастных группах. Около 10% смертей в стране, как пояснил он, связаны с потреблением спиртных напитков.