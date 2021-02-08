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Трезвенник отправил крепкий алкоголь в спецмагазины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Алкоголь крепче 15% стоит убрать из продуктовых магазинов в специализированные алкомаркеты, с такой идеей выступил член Общественной палаты, глава движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Алкогольные ряды в продуктовых магазинах занимают значительные торговые площади. Это — реклама не только среди взрослых, но и среди детей, которые пришли за продуктами, говорится в письме Хамзаева на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, его приводит RT.

«Прошу вас рассмотреть возможность ограничить торговлю алкоголя в продуктовых магазинах и супермаркетах, а именно оставить за ними право на реализацию алкогольной продукции крепостью не выше 15%, перенеся продажу напитков крепостью свыше 15% исключительно в специализированные магазины алкогольной продукции», — говорится в тексте обращения.

По данным замминистра здравоохранения Олега Салагая, связь между употреблением алкогольных напитков и развитием некоторых заболеваний может достигать 75% в некоторых возрастных группах. Около 10% смертей в стране, как пояснил он, связаны с потреблением спиртных напитков.

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Fazar

Двадцать лет обещает обнуленный, - верить ему себя не уважать........

Uynachalnica

Еще бы хотелось узнать, каких именно россиян они имели в виду?

лачинов

Хотелось бы знать что имеется ввиду под восстановлением? Уровень доходов какого года принят за точку...

Alexander Kondrin

Сам то что сделал,куда подвинул?Чем он прославился?Обещаниями по программе 500 дней???!
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