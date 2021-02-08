Стоимость электроэнергии достигла максимальных значений

Оптовые цены на электроэнергию в России достигли максимальных за последние пять лет значений, вопреки падению спроса, говорится в обзоре ассоциации «Совет рынка».

В европейской части страны и на Урале рост цены составил 3,4% до 2,54 тысяч рублей за 1 мегаватт-час. При этом в Сибири этот показатель составил 0,6%, стоимость поднялась до 1,78 тысячи рублей за 1 Мегаватт-час, говорится в обзоре ассоциации.

Рост цен на электроэнергию при существенном снижении спроса возмущает промышленность, поскольку противоречит законам рынка. «Энергорынок работает неправильно, углубляя спад и замедляя восстановление экономики», — заявили «Коммерсанту» в «Сообществе потребителей энергии».

В соответствии с прогнозом «Совета рынка» в 2021 году возможен дальнейший рост на энергоцены. Так, стоимость электроэнергии может увеличиться в европейской части РФ и на Урале на 3,8%, а в Сибири — 13,4%.