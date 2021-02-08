Вышел трейлер сериала Marvel «Сокол и Зимний Солдат»

Трейлер сериала «Сокол и Зимний Солдат» показал, что героям предстоит разбираться не только с разными злодеями, но и друг с другом.

«Сокол и Зимний солдат» — предстоящий американский мини-сериал, созданный Малкольмом Спеллманом для стримингового сервиса Disney+ и основанный на персонажах Marvel Comics Сэме Уилсоне (Соколе) и Баки Барнсе (Зимнем солдате).

По сюжету сериала, Уилсон возьмется за щит Капитана Америка и попытается справиться с миссией, возложенной на него Стивом Роджерсом. Тем временем Баки Барнс готов стать частью общества и поближе познакомиться со всем, что предлагает современный мир.

Выбор Роджерса, однако, не устраивает правительство США, и оно создает собственного Капитана — Агента США, призванного поддерживать интересы государства. Тем временем дает о себе знать Земо, преступник из Заковии, разбивший Мстителей в «Противостоянии», который решил закончить начатое.

Роль Сэма Уилсона исполнил Энтони Маки, а Баки Барнса сыграл Себастиан Стэн. Премьера на Disney+ запланирована на 18 марта.