Вышел трейлер сериала Marvel «Сокол и Зимний Солдат»

Трейлер сериала «Сокол и Зимний Солдат» показал, что героям
предстоит разбираться не только с разными злодеями, но и друг с другом.
«Сокол и Зимний солдат» — предстоящий американский
мини-сериал, созданный Малкольмом Спеллманом для стримингового сервиса Disney+
и основанный на персонажах Marvel Comics Сэме Уилсоне (Соколе) и Баки Барнсе
(Зимнем солдате).
По сюжету сериала, Уилсон возьмется за щит Капитана
Америка и попытается справиться с миссией, возложенной на него
Стивом Роджерсом. Тем временем Баки Барнс готов стать частью общества
и поближе познакомиться со всем, что предлагает современный мир.
Выбор Роджерса, однако, не устраивает правительство
США, и оно создает собственного Капитана — Агента США, призванного
поддерживать интересы государства. Тем временем дает о себе знать Земо,
преступник из Заковии, разбивший Мстителей в «Противостоянии»,
который решил закончить начатое.
Роль Сэма Уилсона исполнил Энтони Маки, а Баки Барнса сыграл
Себастиан Стэн. Премьера на Disney+ запланирована на 18 марта.