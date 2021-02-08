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Упреждающие и встречные удары защитят Россию от НАТО

Источник:
РИА Новости
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Фото: Ministry of Defence / CC BY 4.0

Российские военные ученые разработали тактику боевого применения Воздушно-космических сил, обеспечивающую гарантированную защиту от России от атаки НАТО.

Натовские военные разработали концепцию многосферных боевых операций. Она предусматривает одновременное ведение боевых действий сразу в нескольких средах — земле, море, воздухе, космосе и киберпространстве. А начинаться они должны с воздушного удара по ядерным объектам, органам управления и наиболее боеспособным частям.

НАТО в рамках таких ударов планирует одновременно обрушить на противника удары гиперзвуковыми, оперативно-тактическими и крылатыми ракетами, задействовать ударные беспилотники и затем пилотируемую авиацию, приводит РИА Новости статью доктора военных наук Владилена Стучинского и кандидата военных наук Михаила Королькова.

Для срыва вероятных многосферных операций авторы предлагают нанести встречный или упреждающий удар силами ВКС, при котором будут задействованы все средства в едином разведывательно-ударном пространстве, и который позволит нанести противнику неприемлемый ущерб уже на начальном этапе его агрессии.

Речь идет о скоординированном применении авиации с беспилотниками, ракетным оружием различного назначения, средствами РЭБ, оружием на новых физических принципах в рамках создаваемой разведывательно-ударной системы группировки войск, говорится в статье.

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