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Кремль увидел шанс встретить август с «открытым забралом»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Темпы формирования иммунитета к коронавирусной инфекции позволят вернуться в августе к жизни «с открытым забралом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, возвращение к «докоронавирусной» жизни будет зависеть от появления иммунитета к коронавирусу у населения Земли, а он может сформироваться уже к середине лета.

«Я думаю, что к середине лета, То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Он напомнил, что, согласно расчетам иммунологов, необходимо, чтобы иммунитет появился примерно у 60% населения планеты, причем как естественным, так и искусственным путем.

«Мне кажется, что такая иммунизация где-то к середине лета должна наступить», — добавил Песков. По его словам, над этим, хоть и разновекторно, работают многие страны, ощутимо набирая обороты. В частности, собеседник агентства отметил успехи Израиля, а также наращивание темпов вакцинации в России и в США.

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