Команда Загитовой выиграла Кубок Первого канала

Команда «Красная машина» с капитаном Алиной Загитовой одержала победу над командой «Время первых» под руководством Евгении Медведевой на коммерческом турнире по фигурному катанию Кубок Первого канала.

«Красная машина» в общей сложности набрала 2634,95 балла, «Время первых» — 2606,21 балла. Мировые рекорды по баллам превзошли одиночницы Камила Валиева и Анна Щербакова, пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов и Анастасия Мишина — Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Александра Степанова — Иван Букин. Но эти рекорды не будут учитываться, так как Кубок Первого канала проходит не под эгидой ISU.

Команда победителей получит приз в размере 5 миллионов рублей, за второе место полагается 3 миллиона рублей. Команда Медведевой также получила приз зрительских симпатий и выиграла еще 1 миллион рублей.

«Как капитан от лица своей команды скажу — мы не признаем поражения и гордимся, что получили приз зрительских симпатий. Они знают, кого они выбирают», — прокомментировала после Медведева.