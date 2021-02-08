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Мультфильм «Душа» от Pixar обогнал по сборам новинки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Душа»

Анимационный фильм «Душа» стал лидером проката прошедшего уикенда. Мультфильм собрал в прокате за выходные почти в четыре раза больше денег, чем киноновинки.

По предварительным итогам, касса «Души» от студии Pixar составила 200 миллионов рублей. При этом сборы более свежих фильмов оказались в разы ниже. Криминальный триллер «Дьявол в деталях» заработал около 56 миллионов за выходные, а боевик «Охотник на монстров» — почти 38 миллионов рублей.

На четвертом месте по сборам закрепился российский фильм «Последний богатырь: Корень зла». У него за уикенд чуть меньше 30 миллионов в кассе. При этом приключенческая история вышла на 15 место лидеров российских фильмов по сборам, собрав за шесть недель проката 2 миллиарда рублей.

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