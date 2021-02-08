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ЕС обсудит новые санкции против России из-за прав человека

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Евросоюз обсудит введение очередных ограничительные мер в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам визита в Москву.

«Мы обсудим эти вопросы с моими коллегами — министрами иностранных дел ЕС 22 февраля», — цитирует ТАСС Борреля. Он отметил, что «вопросы прав человека и основных свобод были в центре повестки его визита» в Москву с 4 по 6 февраля.

По его словам, дискуссия с главой МИД России Сергеем Лавровым «достигала высокого уровня напряженности, поскольку я призывал к немедленному и безоговорочному освобождению господина Навального, а также к полному и беспристрастному расследованию покушения на его жизнь»,

Боррель также сообщил, что его команда связывалась «с близким окружением Навального, чтобы выразить нашу поддержку». «К сожалению, я не смог встретиться с ним, так как во время моего визита он предстал перед судом», — сказал глава европейской дипломатии.

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