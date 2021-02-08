НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Школы Красноярского края проверят после сообщений о минировании

Источник:
Sibnet.ru
175 0
Фото: © Sibnet.ru

Школы Красноярска и Железногорска в понедельник проверят после сообщений о минировании, всех учеников отпустили по домам.  

«Ночью поступило сообщение о том, что школы Железногорска заминированы. Для обеспечения безопасности детей Комиссией по чрезвычайным ситуациям (КЧС) принято решение распустить всех школьников по домам. Будет проводиться полный осмотр всех зданий образовательных учреждений», — сообщается на сайте мэрии Железногорска Красноярска края.

Такая же ситуация наблюдается в Красноярске, первую смену отменили, школьников отправили домой. Здания учреждений проверяют. ГУ МВД по региону не комментирует информацию о минировании. Информация о минировании школ в понедельник поступила и в учреждения Дальнего Востока.

Еще по теме
Восемь человек завалило снегом в Алтайском крае
Ребенок выпал из окна больницы в Забайкалье
Московский сноубордист разбился в Шерегеше
Четыре человека погибли в ДТП в Иркутской области. ВИДЕО
смотреть все
Красноярск #ЧП #Происшествия
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
ЕС обсудит новые санкции против России из-за прав человека
Кремль увидел шанс встретить август с «открытым забралом»
Австрия отказалась увязывать «Северный поток — 2» с Навальным
Полет «атомного медведя» показали на видео
Подробности
•
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
•
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
•
Фабрики знаний: как новый мир перевернул высшее образование
•
Кубок Первого канала: фигуристы сразятся в прыжках и танцах
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Шторм разрушил остановки и дорожные знаки в Омске
Сибирь 08.02.2021 11:44
Восемь человек завалило снегом в Алтайском крае
Сибирь 08.02.2021 11:11
Новый инфекционный госпиталь собрались строить в Новосибирске
Сибирь 08.02.2021 11:06
Школы Красноярского края проверят после сообщений о минировании
Сибирь 08.02.2021 10:50
Самое популярное
Вандалы написали на памятнике Ленину в Томске оскорбление президента
3970
Михаил Ефремов «исчез» из колонии
3504
Парень выпавшей из окна девушки избил фельдшера в Новосибирске
3304
Байден пообещал заставить Россию «заплатить за все»
3201
Обсуждение (0)
Картина дня
ЕС обсудит новые санкции против России из-за прав человека
Кремль увидел шанс встретить август с «открытым забралом»
Австрия отказалась увязывать «Северный поток — 2» с Навальным
Полет «атомного медведя» показали на видео
Актуальные темы
Дорожные войны
38
Раскопали в Сибири
64
На грани науки
113
Человек и еда
50
О любви и нравах
84
Подробности
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Фабрики знаний: как новый мир перевернул высшее образование
Кубок Первого канала: фигуристы сразятся в прыжках и танцах
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
72
Россия выслала иностранных дипломатов за участие в акциях
48
Прокурора по делам Навального взяли под охрану
39
Байден пообещал заставить Россию «заплатить за все»
38
Явлинский обвинил Навального в вождизме и популизме
36
Суд над Навальным прервали из-за приступа ветерана
Sibnet.Ru