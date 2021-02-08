Школы Красноярского края проверят после сообщений о минировании

Школы Красноярска и Железногорска в понедельник проверят после сообщений о минировании, всех учеников отпустили по домам.

«Ночью поступило сообщение о том, что школы Железногорска заминированы. Для обеспечения безопасности детей Комиссией по чрезвычайным ситуациям (КЧС) принято решение распустить всех школьников по домам. Будет проводиться полный осмотр всех зданий образовательных учреждений», — сообщается на сайте мэрии Железногорска Красноярска края.

Такая же ситуация наблюдается в Красноярске, первую смену отменили, школьников отправили домой. Здания учреждений проверяют. ГУ МВД по региону не комментирует информацию о минировании. Информация о минировании школ в понедельник поступила и в учреждения Дальнего Востока.