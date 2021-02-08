Школы Красноярского края проверят после сообщений о минировании

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Школы Красноярска и Железногорска в понедельник проверят после сообщений
о минировании, всех учеников отпустили по домам.
«Ночью поступило сообщение о том, что школы Железногорска
заминированы. Для обеспечения безопасности детей Комиссией по чрезвычайным
ситуациям (КЧС) принято решение распустить всех школьников по домам. Будет
проводиться полный осмотр всех зданий образовательных учреждений», — сообщается
на сайте мэрии Железногорска Красноярска края.
Такая же ситуация наблюдается в Красноярске, первую смену отменили, школьников отправили домой. Здания учреждений проверяют. ГУ МВД по региону не комментирует информацию о минировании. Информация о минировании школ в понедельник поступила и в учреждения Дальнего Востока.