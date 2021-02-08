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Ребенок выпал из окна больницы в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Шестилетний мальчик выпал из окна третьего этажа больницы, сейчас он в реанимации. Проводится доследственная проверка, сообщает СУ СК РФ по Забайкалью.

Инцидент случился в воскресенье, 7 февраля. По предварительным данным, ребенок лечился в краевой детской клинической больнице. Он выпал из окна хозяйственно-бытового помещения, на третьем этаже. Мальчик получил травмы и теперь находится в реанимации.

Проводится доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили медицинский персонал и руководство больницы, изъяли записи камер видеонаблюдения.

В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям медицинского персонала больницы, а также установят причину госпитализации ребенка без родителей.

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Fazar

Двадцать лет обещает обнуленный, - верить ему себя не уважать........

Uynachalnica

Еще бы хотелось узнать, каких именно россиян они имели в виду?

лачинов

Хотелось бы знать что имеется ввиду под восстановлением? Уровень доходов какого года принят за точку...

Alexander Kondrin

Сам то что сделал,куда подвинул?Чем он прославился?Обещаниями по программе 500 дней???!
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