Ребенок выпал из окна больницы в Забайкалье

Шестилетний мальчик выпал из окна третьего этажа больницы, сейчас он в реанимации. Проводится доследственная проверка, сообщает СУ СК РФ по Забайкалью.

Инцидент случился в воскресенье, 7 февраля. По предварительным данным, ребенок лечился в краевой детской клинической больнице. Он выпал из окна хозяйственно-бытового помещения, на третьем этаже. Мальчик получил травмы и теперь находится в реанимации.

Проводится доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили медицинский персонал и руководство больницы, изъяли записи камер видеонаблюдения.

В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям медицинского персонала больницы, а также установят причину госпитализации ребенка без родителей.