Пенсионерка из Бурятии покорила вершину самого высокого вулкана

Пенсионерка из Бурятии Людмила Исакова покорила вершину самого высокого вулкана мира Охос дель Саладо в Чили высотой свыше 6 тысяч метров, сообщает «Ходим-бродим. Клуб путешественников Улан-Удэ».

Охос дель Саладо — высочайший вулкан на земле и вторая на высоте вершина Южной Америки после горы Аконкагуа. Его высота — 6893 метра. Расположен на границе между Аргентиной и Чили. К западу от вулкана и до побережья Тихого океана простирается пустыня Атакама.

«Пишут в интернете, что вроде технически не так сложный подъем, но все участники восхождения на этот вулкан после подъема говорят, что это очень сложный маршрут. Затяжной. Каменистый. Тяжело. Сильный, холодный, ветер. Воздуха не хватает», — говорится в сообщении.

Но Людмила Исакова в составе группы смогла подняться на вершину этого вулкана. Во время восхождения на одном озере группа смогла отметить Крещение на горячих источниках на высоте 4,3 тысячи метров. На высоте 6 тысяч метров на вулкане Сан – Франциско туристов настигла акклиматизация и мощная гроза.

«На вершине началась очень сильная гроза. Небо разрывало на части. Гром и молния! Всей группе пришлось целых пятнадцать минут лежать на камнях под этой страшной стихией. Отбросили все железо подальше от себя: палки, рюкзаки. Лежали и молились», — говорится в сообщении.

Исакова до этого покорила вершину Арарата (5156 метров), Эверест (8848 метров), Эльбрус (5642 метра), Мунко-Сардык (3491 метр).

