Российские вузы вернули очные занятия

Российские университеты возвращаются к очному формату обучения с 8 февраля. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков, сообщается на сайте ведомства.

Документ предписывает руководителям вузов организовать возвращение студентов к обучению в очном формате по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, а также с учетом эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

Отмечается, что университетам необходимо обеспечить доступ к антисептикам студентам и сотрудникам, контролировать соблюдение масочного режима, проветривать помещения во время перерывов. Массовые мероприятия среди различных групп студентов исключены.

Университетам также поручено измерять температуру всех посетителей бесконтактным способом, не допускать в вуз лица с признаками инфекционных заболеваний. Преподаватели старше 65 лет допускаются к проведению занятий в аудиториях по согласованию.

«В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, согласно приказу, вузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса», — подчеркивается в документе.

Из-за пандемии коронавируса российские вузы были переведены на дистанционное обучение в середине ноября прошлого года. В ряде регионов высшие учебные заведения продолжили работу в смешанном формате.